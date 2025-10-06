“Noches de insomnio, lágrimas y risas": así fue el camino de esta atleta de Exatlón México para abrir su restaurante

La disciplina que forjan los circuitos, el temple ante la presión y la pasión por cumplir objetivos no se quedan en las playas de Exatlón México. Ximena Buenfil, participante de la segunda temporada demostró que esa energía también puede canalizarse en un proyecto de vida fuera del deporte. Y lo hizo realidad entre recetas, ladrillos y sueños compartidos.

¿Quién es la atleta de Exatlón México que abrió un restaurante?

Ximena Buenfil, reconocida por su participación en la segunda temporada de Exatlón México como parte del Equipo de los Contendientes, dio un nuevo paso en su carrera, ahora fuera del uniforme deportivo. Patinadora y triatleta, originaria de Querétaro, la atleta quedó en la posición 11 del reality tras ser eliminada en diciembre de 2018. Sin embargo, el cierre de una etapa marcó el inicio de otra.

¿Cómo nació el restaurante de Ximena Buenfil?

Tras su paso por Exatlón México, Ximena se enfocó en un sueño que venía construyendo con paciencia: abrir un restaurante propio. Con esfuerzo colectivo, horas sin dormir, momentos de incertidumbre, pero también mucha alegría, logró cristalizar esa meta. Así nació VAIVÉN, un espacio en Guadalajara que fusiona diseño moderno con un ambiente cálido para quienes buscan un lugar para compartir, comer o simplemente relajarse.

Ubicado en Av. Solares #30, VAIVÉN se presenta como una propuesta relajada para disfrutar “pa’ tomar y comer, all day”, como presume su cuenta oficial. El lugar combina arquitectura fresca con vegetación y detalles naturales que lo hacen acogedor, ideal para desconectar sin salir de la ciudad.

¿Qué representa VAIVÉN para Ximena Buenfil?

La propia Ximena compartió en redes sociales que el proceso de construcción de este proyecto fue un auténtico reto personal. Desde noches de desvelo hasta emociones encontradas, la apertura de VAIVÉN, un auténtico logro empresarial, simboliza para ella una prueba más de su resiliencia y carácter, ese que la llevó a competir en una de las aventuras más exigentes de la televisión mexicana.

Con el respaldo de su familia, el apoyo de sus amistades y su experiencia como atleta de alto rendimiento, Ximena continúa inspirando dentro y fuera de la pista. Ahora, también desde una mesa, un café o una copa.