Estephanie Solís, tras Exatlón México: ¿qué fue de su vida lejos de las cámaras?

A veces, lo que empieza como una competencia, termina por ser un punto de partida hacia una transformación total. Y aunque los reflectores de Exatlón México se apagaron para ella hace un tiempo, su historia no hizo más que comenzar. La vida de Estephanie Solís cambió por completo luego de dejar los circuitos, y hoy su presente está marcado por nuevas metas, retos personales… y mucho amor.

¿Qué hace actualmente Estephanie Solís?

La atleta mantiene su vida deportiva activa como jugadora profesional de flag football con el equipo Raptors. Su carrera sigue en ascenso dentro de esta disciplina, que combina estrategia, velocidad y fuerza mental. A través de sus redes sociales, comparte entrenamientos, partidos y logros deportivos. Especialmente, su regreso a la actividad deportiva después del evento más importante para ella, la llegada de su pequeña hija.

Además del deporte, Estephanie ha vivido momentos personales importantes. En diciembre de 2024, sorprendió a sus fans al anunciar que estaba esperando un bebé. La emoción por convertirse en mamá marcó una pausa temporal en su carrera deportiva, pero su presencia en redes nunca disminuyó. Compartió imágenes del embarazo, del nacimiento de su hija y del proceso de adaptación a su nueva vida familiar.

En septiembre de 2025, hizo una publicación para indicar que se había casado con el también jugador de tochito Rodrigo Arista, quien es padre de su hija. La atleta compartió la noticia con una emotiva publicación, en la que celebró el inicio de esta nueva etapa en su vida desde el compromiso hasta el matrimonio.

¿Cómo le fue a Estephanie Solís en Exatlón México?

Estephanie Solís brilló en Exatlón México al participar en dos temporadas consecutivas. En la temporada 5, fue parte del Equipo Guardianes, aunque su camino fue breve. Tiempo después, regresó más fuerte para la temporada 6, en la que compitió con los Famosos y logró posicionarse como semifinalista, donde demostró una evolución tanto física como mental.

Aunque una lesión la obligó a abandonar la competencia, Estephanie ya había dejado claro su nivel competitivo en los circuitos. Esa caída en el tobillo la apartó del reality, pero lejos de alejarla del deporte, fortaleció su determinación.

Estephanie Solís sigue siendo una figura muy querida por los fans del programa. Su constancia, disciplina y carácter la mantienen como un referente dentro y fuera de los circuitos. Lejos de los reflectores, la atleta demuestra que su fuerza va más allá de los circuitos, también se extiende en su capacidad de reinventarse y abrazar cada etapa con pasión y entrega. De Exatlón México a la maternidad y el deporte profesional, su historia sigue escribiéndose.