¿Qué es el Train Surfing? Un reto viral y mortalmente peligroso de las redes sociales

En las redes sociales es usual que trends se difundan rápidamente en la web, pequeños retos que varios jóvenes replican en sus cuentas para tener mayores visualizaciones. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que muchos de ellos se han destacado por ser peligrosos, así ocurre con el Train Surfing.

Un reto viral y mortalmente peligroso que ya se ha cobrado la vida de jóvenes que intentan hacerlo. Para que tengas cuidado, te detallaremos en qué consiste y los grandes riesgos que implica su replica. No te pierdas de la información.

¿Qué es el Train Surfing?

El “Train Surfing”, o también conocido como el “subway surfing”, es un reto viral en redes sociales que se ha hecho popular en el tren de Nueva York. Consiste en que los jóvenes se suben a los vagones del metro para “surfear” en ellos o mientras hacen acrobacias.

Los hechos son grabados por los jóvenes, quienes saltan entre vagones, o salen bailando. A simple vista podría parecer que reviven el juego de “Subway Surfers”, donde un personaje huye de la policía saltando entre los trenes del metro.

Aunque muchos jóvenes lo hacen para ganar seguidores o likes, es un acto mortalmente peligroso. Anteriormente, se han registrado víctimas mortales desde el 2023, donde a las víctimas se les ha encontrado muertas en el transporte público o mutiladas.

Debido a su gran peligro, al buscar el trend en TikTok, la app ya no permite ver los videos del reto, con la principal finalidad de evitar que más jóvenes usuarios repitan los mismos actos que pongan en riesgo su salud y bienestar. Pero jóvenes de otros países han repetido el trend, arriesgando su vida por “likes”.

¿Cuántas personas han muerto con el reto viral?

Como ya lo mencionamos, el Train Surfing es un reto viral y mortalmente peligroso para los usuarios. Dentro de los principales casos que se conocen es en el 2023, donde fallecieron 5 jóvenes, situación que año con año parecen ir en aumento.

Sin embargo, dicha práctica no es nada nueva, puesto que desde la inauguración del metro de Nueva York en 1904, se han registrado dichos accidentes. Pero con la llegada de las redes sociales y la tecnología, se ha observado un mayor incremento entre los jóvenes que repiten dichas acciones.