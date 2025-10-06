¿Por qué los peces plata son un problema para tu hogar? Conoce cómo erradicarlos

Una de las complicaciones que las personas frecuentemente se encuentran en casa es la propagación de distintos insectos. Ante eso, muchos no reconocen del todo a los peces plata, que pueden invadir rincones de tu hogar tal como las hormigas o cucarachas. Por ello esta información es de suma importancia para ti.

¿Qué son los peces plata y por qué pueden ser un problema en casa?

Estos animalitos son bastante normales de encontrar en los hogares, pues se reproducen en los rincones más específicos de la casa. Los peces plata se alimentan de los rincones donde hay humedad y se caracterizan por ser larguitos con tonos grisáceos metálicos. Regularmente aparecen en los baños y son sobre todo nocturnos, por lo que puede ser difícil encontrarles en el resto del día.

Aunque tienen características muy puntuales, las personas no los ubican del todo y por eso resulta importante identificarlos. Miden alrededor de 10 o 15 milímetros y si no se cuidan este tipo de situaciones, pueden causar un severo problema de plaga, tal como el caso de las cucarachas. Su ciclo de vida varía entre los 7 y los 9 años, por lo que se requiere de la atención debida en casa.

¿Los peces plata pueden picar y lastimar a la gente?

No, aunque los primeros contactos con este insecto pudieran asustar a los que ignoran su existencia, no pican y no transmiten ninguna enfermedad. Sin embargo pueden causar deterioro en espacios como ladrillos, pudren el yeso, propagan esporas del moho y en casos más graves, deterioran la propia estructura interna del hogar.

¿Cómo evitar que aparezcan los peces plata en mi casa?