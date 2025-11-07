Venga La Alegría | Programa 7 de noviembre Parte 1 | Lo que reveló Itatí Cantoral de su relación con Alexis Ayala, la presunta brujería de los Azules y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de noviembre 2025, parte 1: La alfombra roja del Fantasma de la Ópera, lo que reveló Itatí de su relación con Alexis Ayala, las declaraciones de la ‘alfombra amarilla’, los rumores de maltratos a Silvia Pinal, las reacciones de Laura Zapata al libro de Camila Sodi, la reacción de Victoria Ruffo a las supuestas infidelidades de Eugenio Derbez, la millonaria cantidad que recibiría Aída Cuevas tras ganar el pleito a su hermano Carlos y las reacciones de Paty Navidad a lo de Fátima Bosch. Además, la presunta brujería a los celestes del Exatlón, la pasarela de vestidos con transparencias, el ‘quita risas’ de La Granja VIP, la imperdible receta y mucha diversión.