Ángela Aguilar le copia a su propia familia: fans aseguran que ya no tiene estilo en el escenario

Parece que Ángela Aguilar no encuentra la calma. Desde que se filtró su boda con Christian Nodal, la polémica contra Cazzu, supuestas diferencias con su hermano Emilio, la hija menor de Pepe Aguilar se ha convertido en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano. Ahora los reflectores apuntan a su estilo, su actitud y su nueva manera de montarse en el escenario.

Un concierto con varios tropiezos

Tras presentar recientemente en Texas su gira Libre Corazón, en las redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. Muchos seguidores aseguran que Ángela ha estado copiando a otras artistas, especialmente a su prima Majo Aguilar, con quien dicen ahora comparte no solo apellido, sino también la forma alegre, saltarina y relajada de bailar. Algunos clips de sus recientes conciertos muestran a una Ángela moviéndose con una energía más desinhibida, aunque varios internautas opinan que ese estilo “no le sale natural”.

“Se ve como si quisiera imitar a Majo, pero sin su chispa”, escribió una usuaria. Otros incluso señalan que Ángela también ha tomado inspiración de artistas del pop latino como Belinda, Karol G y Selena al incorporar vestuarios más atrevidos, brillos, transparencias y peinados que poco recuerdan a la imagen tradicional que la caracterizaba.

Pero no solo la actitud de la esposa de Nodal llamó la atención, también fue criticada por olvidar la letra de su propia canción, "En Realidad", quien después ofreció una disculpa al público: “A ver espérenme… Oigan es mi primer show, disculpen y me pasa esto. Ok, vamos a hacerlo otra vez”.

Este nuevo estilo coincide con una etapa complicada en su carrera. Aunque Ángela sigue llenando titulares, algunos de sus conciertos en Estados Unidos no han logrado agotar boletos, lo que ha levantado especulaciones sobre si su popularidad ha bajado tras el escándalo mediático que rodeó su relación con Nodal.

Aun así, la intérprete de “Qué agonía” parece mantener la cabeza en alto. En declaraciones recientes, aseguró que está “experimentando".

Ruptura familia

A toda esta ola de rumores se suman las versiones sobre tensiones dentro de la familia Aguilar. Diversas fuentes cercanas aseguran que la relación entre Ángela y su prima Majo se ha enfriado en los últimos meses, justo cuando las comparaciones entre ambas se han hecho más notorias.

La situación habría empeorado con la competencia directa entre las primas en premiaciones recientes, donde Majo ha comenzado a destacar con nominaciones y presentaciones que muchos consideran más frescas y auténticas. Mientras tanto, Ángela, acostumbrada a dominar las alfombras rojas, ha enfrentado críticas por su nueva imagen. Aunque ninguna de las dos ha hablado abiertamente del tema, los fans no han tardado en notar que la rivalidad familiar es más real de lo que parece.