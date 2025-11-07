inklusion logo Sitio accesible
La IA determinó cuáles son los mejores nombres femeninos y masculinos

Si estás en busca de un nombre para tu hijo/a pues la IA te trae los mejores nombres que puedes elegir.

La inteligencia artificial es una herramienta muy utilizada por lo que en este caso ha dado su opinión sobre la elección del nombre de un hijo. Según un análisis reciente, una herramienta basada en IA elaboró una lista con los50 nombres femeninos y masculinos más recomendados para bebés.

Para las niñas los nombres más destacados son Victoria, Julieta y Martina, valorados por su estilo clásico y elegante. También aparecen entre los preferidos Sofía, Isabella, Valentina, Camila, Emma, Ana, María, Teresa y Elena, nombres que conservan vigencia y tradición en distintos países de habla hispana.

Para los varones, la inteligencia artificial sugirió Thiago, Benjamín y Luca como las opciones más equilibradas entre modernidad y simpleza. Junto a ellos figuran Mateo, Santiago, Sebastián, Alejandro, Daniel, Gabriel, Samuel, Nicolás, Andrés, Juan, Manuel y Antonio.

¿Cuáles son los nombres elegidos por la IA?

La inteligencia artificial ha arrojado los resultados de acuerdo a la tendencias de uso y afinidad sonora, lo que permite obtener sugerencias ajustadas a diferentes estilos o significados.
Los mejores nombres femeninos, según la IA

  • Sofía
  • Isabella
  • Valentina
  • Camila
  • Emma
  • Victoria
  • Gabriela
  • Julieta
  • Martina
  • Emilia
  • Ana
  • María
  • Teresa
  • Laura
  • Elena
  • Antonella
  • Mía
  • Luciana
  • Renata
  • Zoe
  • Olivia
  • Luna
  • Amalia
  • Maya
  • Alma
Los mejores nombres masculinos, según la IA

  • Mateo
  • Santiago
  • Sebastián
  • Alejandro
  • Daniel
  • Gabriel
  • Samuel
  • Nicolás
  • Andrés
  • Juan
  • Manuel
  • Antonio
  • Rafael
  • Luis
  • Miguel
  • Thiago
  • Benjamín
  • Luca
  • Gael
  • Liam
  • Bruno
  • Dante
  • Emiliano
  • Simón
  • Tomás

