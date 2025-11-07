La IA determinó cuáles son los mejores nombres femeninos y masculinos

La inteligencia artificial es una herramienta muy utilizada por lo que en este caso ha dado su opinión sobre la elección del nombre de un hijo. Según un análisis reciente, una herramienta basada en IA elaboró una lista con los50 nombres femeninos y masculinos más recomendados para bebés.

Para las niñas los nombres más destacados son Victoria, Julieta y Martina, valorados por su estilo clásico y elegante. También aparecen entre los preferidos Sofía, Isabella, Valentina, Camila, Emma, Ana, María, Teresa y Elena, nombres que conservan vigencia y tradición en distintos países de habla hispana.

Para los varones, la inteligencia artificial sugirió Thiago, Benjamín y Luca como las opciones más equilibradas entre modernidad y simpleza. Junto a ellos figuran Mateo, Santiago, Sebastián, Alejandro, Daniel, Gabriel, Samuel, Nicolás, Andrés, Juan, Manuel y Antonio.

¿Cuáles son los nombres elegidos por la IA?

La inteligencia artificial ha arrojado los resultados de acuerdo a la tendencias de uso y afinidad sonora, lo que permite obtener sugerencias ajustadas a diferentes estilos o significados.

Los mejores nombres femeninos, según la IA



Sofía

Isabella

Valentina

Camila

Emma

Victoria

Gabriela

Julieta

Martina

Emilia

Ana

María

Teresa

Laura

Elena

Antonella

Mía

Luciana

Renata

Zoe

Olivia

Luna

Amalia

Maya

Alma

Los mejores nombres masculinos, según la IA



Mateo

Santiago

Sebastián

Alejandro

Daniel

Gabriel

Samuel

Nicolás

Andrés

Juan

Manuel

Antonio

Rafael

Luis

Miguel

Thiago

Benjamín

Luca

Gael

Liam

Bruno

Dante

Emiliano

Simón

Tomás

