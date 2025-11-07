Venga La Alegría | Programa 7 de noviembre Parte 2 | Las predicciones de Sergio Sepúlveda sobre La Granja VIP y el insólito Sin Palabras
El desafío VLA, el susto que se llevaron los granjeros en La Granja VIP, las teorías de Sergio Sepúlveda, la insólita edición del Sin Palabras y los mejores juegos.
TV Azteca
