Azteca UNO
Venga La Alegría
Venga La Alegría | Programa 7 de noviembre Parte 2 | Las predicciones de Sergio Sepúlveda sobre La Granja VIP y el insólito Sin Palabras

El desafío VLA, el susto que se llevaron los granjeros en La Granja VIP, las teorías de Sergio Sepúlveda, la insólita edición del Sin Palabras y los mejores juegos.

Venga La Alegría
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de noviembre, parte 2: El desafío VLA, todo sobre el tremendo susto que se llevaron los granjeros en La Granja VIP, las teorías que reveló Sergio Sepúlveda, la insólita edición del Sin Palabras y los mejores juegos.

