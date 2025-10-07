Venga La Alegría | Programa 7 de octubre Parte 1 | El zafarrancho que se armó con Eugenio Derbez en el aeropuerto de la CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de octubre 2025, parte 1: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron cuestionados en medio de un zafarrancho en el aeropuerto de la CDMX, Vadhir Derbez reaccionó a los señalamientos de Victoria Ruffo, la reconciliación de los creadores de Amores Perros, Mario Bezares pone un alto a Jorge Gil tras declaraciones sobre Paco Stanley, Florinda Meza elogia a Bad Bunny por sketch de ‘Chespirito’ en SNL, Laura Zapata busca reclasificar el caso de su abuelita de maltrato a intento de homicidio, Yuri propone convocar a las ‘Chochenteras Trinitarias’ tras la aparición de la ‘Trinidad del Pop’ y Mariana Ochoa revela que no le ha llegado ‘La Pensión’.

Además, ‘El Mono’ Osuna habla de su ‘campeonitis’, los participantes de La Academia VLA se preparan para la Gran Final, una solución para la flacidez, y mucho más.