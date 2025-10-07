inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 7 de octubre Parte 2 | La revelación de la décima granjera de La Granja VIP y mucho más

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de octubre, parte 2: La cobertura más completa de la conferencia de prensa de La Granja VIP, Lis Vega es revelada como la décima granjera, la imperdible y costosa desconcentración de Flor Rubio en el Sin Palabras, la charla con Silvia Olmedo sobre lo que no se debe decir durante la intimidad y mucho más.

