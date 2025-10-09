Venga La Alegría | Programa 9 de octubre Parte 2 | Despedimos a Kike Mayagoitia rumbo a su nueva aventura en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de octubre, parte 2: Reyli Barba esclarece la posibilidad de una colaboración con Ana Bárbara, lo más destacado del Exatlón, el Sin Palabras y la emotiva despedida de Kike Mayagoitia rumbo a La Granja VIP. Además, los consejos de una médium para enfrentar las pérdidas de seres queridos y los mejores juegos.