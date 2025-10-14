¡Demián Bichir no se olvida de los migrantes! Así se pronunció el actor mexicano en el estreno de Black Phone 2
Mientras consolida su carrera en Hollywood, Demián Bichir aprovechó el reciente escaparate para hablar en favor de los migrantes en Estados Unidos.
TV Azteca
Mientras consolida su carrera en Hollywood participando en Black Phone 2, Demián Bichir aprovechó el reciente escaparate para respaldar y hablar en favor de los migrantes y su importancia en Estados Unidos. Entre otras cosas, habló de lo atractivo que le puede resultar la cultura mexicana a directores cinematográficos como Tim Burton.
Galerías y Notas Azteca UNO