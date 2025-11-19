inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Reto inesperado! Estos son los próximos platillos que prepararán en Chef al Instante

Luego de que la pasta protagonizara los primeros enfrentamientos de Chef al Instante, la competición culinaria dará un giro inesperado... ¡platillos muy mexicanos!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que la pasta protagonizara los primeros enfrentamientos de Chef al Instante, la competición culinaria dará un giro inesperado. Jorge Nieto y Ricardo Casares, como Mauricio Barcelata y Patricio Borghetti, deberán lucirse con platillos muy mexicanos. ¿Quién para superar la ronda?

Chef al Instante
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×