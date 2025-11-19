¡Reto inesperado! Estos son los próximos platillos que prepararán en Chef al Instante
Luego de que la pasta protagonizara los primeros enfrentamientos de Chef al Instante, la competición culinaria dará un giro inesperado... ¡platillos muy mexicanos!
Luego de que la pasta protagonizara los primeros enfrentamientos de Chef al Instante, la competición culinaria dará un giro inesperado. Jorge Nieto y Ricardo Casares, como Mauricio Barcelata y Patricio Borghetti, deberán lucirse con platillos muy mexicanos. ¿Quién para superar la ronda?
