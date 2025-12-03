¡Duelazos en Chef al Instante! Así quedaron las parejas que se enfrentarán por seguir en la justa
Sergio Sepúlveda lideró el sorteo de Chef al Instante, donde conocimos a las parejas que se enfrentarán por seguir adelante. ¡Ojo al platillo a cocinar!
TV Azteca
Sergio Sepúlveda lideró el sorteo de Chef al Instante, donde conocimos a las parejas que se enfrentarán por seguir adelante en la competición culinaria. Pero eso no fue todo, Rahmar reveló el platillo que la primer pareja deberá cocinar este viernes. ¡Imperdible!
Galerías y Notas Azteca UNO