inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Duelazos en Chef al Instante! Así quedaron las parejas que se enfrentarán por seguir en la justa

Sergio Sepúlveda lideró el sorteo de Chef al Instante, donde conocimos a las parejas que se enfrentarán por seguir adelante. ¡Ojo al platillo a cocinar!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Sergio Sepúlveda lideró el sorteo de Chef al Instante, donde conocimos a las parejas que se enfrentarán por seguir adelante en la competición culinaria. Pero eso no fue todo, Rahmar reveló el platillo que la primer pareja deberá cocinar este viernes. ¡Imperdible!

Chef al Instante
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×