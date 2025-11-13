"¡Como 10!”, Raphael es nombrado Persona del Año por los Latin Grammy
Contra todo pronóstico por temas de salud, Raphael fue reconocido como Persona del Año por los Latin Grammy. ¡Checa las personalidades que lo acompañaron!
TV Azteca
Contra todo pronóstico por sus recientes problemas de salud, Raphael fue reconocido como Persona del Año por los Latin Grammy. Además de confirmar que se siente “como de 10" en cuanto a su salud se refiere, el ídolo español confirmó que se presentará en México en mayo del 2026. A la ceremonia se dieron cita personalidades como David Bisbal, Pandora, Fito Páez, Enrique Bunbury, Willy Chirino y Carlos Rivera, quienes se desvivieron en elogios hacia la trayectoria de ‘El Divo de Linares’.
