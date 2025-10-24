inklusion logo Sitio accesible
¿Huyó de la prensa? Irina Baeva reacciona al escuchar el nombre de Giovanni Medina

Durante el evento de una revista de moda, Irina Baeva evadió a la prensa al ser cuestionada por Giovanni Medina. Así fue el tercer intento de los medios.

Durante el evento de una revista de moda, Irina Baeva decidió evadir a la prensa al ser cuestionada por su relación con Giovanni Medina. En el tercer intento que hicieron los medios por conseguir palabras de la rubia actriz, Irina Baeva habló del proceso legal que lleva contra su exabogado por difamación.

