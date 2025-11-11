inklusion logo Sitio accesible
"¡Ella sabe que cuenta conmigo!”, Así reaccionó Itatí Cantoral al divorcio de Angélica Vale

Itatí Cantoral mostró su apoyo a Angélica Vale y reaccionó a los ‘rumores de infidelidad'; además, aplaudió la actitud de Fátima Bosch en Miss Universo.

Durante la presentación del disco homenaje a su padre y luego de que se ventilara el proceso de divorcio de Angélica Vale, Itatí Cantoral se pronunció para mostrarle su apoyo y reaccionó a los ‘rumores de infidelidad’. Por otro lado, aplaudió la actitud de Fátima Bosch tras los lamentables hechos en Miss Universo.

