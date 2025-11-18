inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Hambre de poder o retan a la autoridad? ¡Las reacciones a la nueva Capataz de La Granja VIP!

Lo de La Bea y Fabiola en el juego por la Capataz, las reacciones a las nuevas disposiciones y más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 17 de noviembre 2025!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Lo que sucedió con La Bea y Fabiola en el juego por la Capataz, las reacciones de los granjeros a las nuevas disposiciones y Sergio vuelve a romper las reglas. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 17 de noviembre 2025!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×