¿Por qué se confundieron en el El Duelo de nominación de La Granja VIP? Kristal Silva lo explica ‘con peras y manzanas’
Kristal Silva explica la polémica confusión que se vivió en La Granja VIP durante El Duelo de nominación donde Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’ se enfrentaron.
TV Azteca
¿No entendieron o se distrajeron? Kristal Silva explica la polémica confusión que se vivió en El Duelo de nominación donde Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’ se enfrentaron. ¿Se debe repetir El Duelo? ¡Ojo a la rebelión que pronostica Kim en La Granja VIP!
Galerías y Notas Azteca UNO