inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Por qué se confundieron en el El Duelo de nominación de La Granja VIP? Kristal Silva lo explica ‘con peras y manzanas’

Kristal Silva explica la polémica confusión que se vivió en La Granja VIP durante El Duelo de nominación donde Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’ se enfrentaron.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿No entendieron o se distrajeron? Kristal Silva explica la polémica confusión que se vivió en El Duelo de nominación donde Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’ se enfrentaron. ¿Se debe repetir El Duelo? ¡Ojo a la rebelión que pronostica Kim en La Granja VIP!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×