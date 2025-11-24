inklusion logo Sitio accesible
¡Eleazar y Kim reaccionan a la salida de Kike Mayagoitia! Revive lo mejor de La Granja VIP

Venga La Alegría
Las reacciones de Eleazar, Kim y más granjeros tras la salida de Kike Mayagoitia, quien se convirtió en el sexto granjero expulsado. ¿Qué pasará con su Legado? ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 23 de noviembre 2025!

La Granja VIP
