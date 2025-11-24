Así fue el momento: La reacción de Christian Nodal y Cazzu tras el polémico cara a cara con Belinda

El inesperado encuentro entre Belinda y Cazzu en un evento en México generó controversia en redes sociales, reavivando los escándalos que ambas vivieron en su noviazgo con Christian Nodal. Con Belinda, el intérprete mantuvo una relación de dos años, mientras que con Cazzu tuvo a su primera hija, Inti.

El gesto entre Belinda y Cazzu

La coincidencia entre las dos cantantes, exparejas de Nodal, sorprendió a los asistentes y a los fans. Ambas compartieron mensajes de apoyo mutuo y recibieron respaldo de la fanaticada, que celebró el compañerismo mostrado durante el evento.

Incluso, algunos internautas especularon que Belinda y Cazzu podrían haber acordado un encuentro privado para una posible colaboración artística. Tras conocerse en persona, Belinda publicó un álbum fotográfico en Instagram donde se refirió a Cazzu como “una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla”.

La reacción de Cazzu

Días después, la rapera argentina aclaró que el encuentro significó mucho más que hablar de su expareja: “Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas. Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y tal. Me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más… de lo que vieron no pasó”.

"Tenemos mucho más cosas en común que un hombre"

Con firmeza, Cazzu añadió a la prensa: “Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre”.

La reacción de Christian Nodal

Horas después de que la imagen de Belinda y Cazzu se viralizara, Nodal compartió un video desde el backstage del concierto de Ángela Aguilar en Tucson, parte de su “Libre Corazón Tour 2025”. En las historias de Instagram se le ve apoyando a su esposa bajo los reflectores, y en otra publicación posó con una gorra que decía “amooor”, acompañada del mensaje: “Un gran show conlleva un gran merch”.

Críticas recientes a Nodal

El sonorense también ha enfrentado críticas por no mencionar a Ángela Aguilar en su discurso durante los Latin Grammy 2025. En aquella ocasión agradeció a su familia, amigos y equipo, pero omitió a su esposa: "Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!".

Más tarde aclaró: “No sé si han visto mi agenda, he estado muy cansado, esa misma noche tenía un show, por tres noches seguidas”.