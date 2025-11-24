Elektra remata este hermoso scooter eléctrico con asiento y alarma, para que te traslades más rápido y seguro

Si estás buscando un método seguro y rápido para transportarte por la ciudad, entonces este scooter eléctrico puede ser una gran solución. Y hoy está en oferta en Elektra . Échale un vistazo.

¿Cuál es el scooter eléctrico en oferta en Elektra?

El scooter eléctrico es de la marca Centurfit, y tiene asiento, alarma y es fácil de manejar. Cuenta también con luz leds para ver por la noche entre otras características.

(ESPECIAL) Los detalles del scooter eléctrico.

De acuerdo con la información del producto , es un scooter tipo moto que es plegable, en caso de que lo quieras transportar en el coche o en el transporte público. Corre hasta 48 kilómetros por hora y tiene conexiones para el celular.

Si tienes dudas sobre cuánto tiempo puede andar con la batería llena, la marca asegura que podrás recorrer 24 km continuos antes de que se descargue por completo.

(ESPECIAL) Este es el precio del scooter eléctrico.

Además, incluye el cargador que solo tarda 4 horas y media en cargar por completo. Viene con freno delantero y trasero, luz superior e inferior.

Para que lo consideres, las medidas del patín son las siguientes:

Largo : 121 cm

: 121 cm Ancho : 31 cm

: 31 cm Alto : 36 cm

: 36 cm Peso del scooter: 18.5 kg.

¿Cuál es el precio del scooter eléctrico Centurfit en Elektra?

El precio del scooter Centurfit es de solo $7,999 pesos, una ganga si consideras que el costo original era de casi $12,000 pesos. Ahora, la promoción está disponible por tiempo limitado.

(ESPECIAL) Así luce el scooter en Elektra.

Además, es posible comprarlo con hasta 3 meses sin intereses con tarjetas participantes que puedes ver en el sitio a la hora de tu compra. O bien, puedes pedir el Préstamo Elektra para diferir el costo en 100 semanas de $132 pesitos.

Con este scooter dile adiós al tráfico y trasládate más rápido a lugares cercanos de tu hogar; ahorra tiempo y dinero de gasolina.