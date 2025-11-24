Respira antes de conocer la moneda de 1 peso que vale casi 50 mil por su rareza

En el mundo digital, sobre todo en mercados de compra y venta relacionados a la numismática, ha comenzado a aparecer una moneda de 1 peso que a simple vista luce común y corriente, pero que cuenta con una serie de características por las cuales su valor asciende a casi 50 mil pesos.

Se ha demostrado que la numismática ha crecido de manera importante en los últimos años a través de personas que están dispuestas a pagar millones de pesos por artículos conmemorativos. En ese sentido, también existen pecunias “más económicas” como lo es esta moneda de 1 peso.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 1 peso?

La primera gran característica de esta moneda de 1 peso es que se relaciona con “El Caballito”, por lo que es una moneda antigua que destaca de entre las demás por su diseño, estética y composición, hechos que la hacen ser una de las más buscadas que hay actualmente en internet.

Este ejemplar, que se presenta en la plataforma CENUMEX (la cual presenta monedas auténticas), tiene un valor de 35 mil pesos no solo por las características antes mencionadas, sino también por el hecho de estar certificada por la NGC; es decir, la Numismatic Guaranty Company.

Este hecho la convierte en una apuesta por demás llamativa para los coleccionistas que desean ejemplares únicos y reales. Vale destacar que esta moneda se emitió entre los años 1910 y 1914 y guarda relación con el Grito de Dolores que deriva de la independencia. Su diámetro es de 39 mm, su peso de 27.07 gramos y su grosor de 2.6 mm.

¿Es fiable adquirir objetivos numismáticos en internet?

Si bien son cada vez más las personas que obtienen sus monedas a través de internet, expertos en numismática aconsejan primero asistir con uno de ellos para que puedan analizar más la pecunia y corroborar si el precio que piden por ella es verídico o, bien, se trata de una estafa digital más. Aunque, en este ejemplo, el estar certificada la convierte en una pieza valiosa.