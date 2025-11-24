Sergio Mayer Mori le echa porras a un granjero para que sea Capataz, ¿de quién se trata?

Como esta noche habrá un reto que definirá al nuevo Capataz de La Granja VIP y Sergio Mayer Mori no puede competir por el codiciado puesto debido a que es uno de los cuatro peones de esta semana, aprovechó un momento libre para darle todo su apoyo a uno de sus compañeros.

"Por favor... rífate": Sergio quiere a Teo como Capataz

Debido a que 'El Patrón' Alberto del Río, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal no pueden competir esta noche por ser los cuatro peones de La Granja VIP, el ex Capataz le dio su bendición a César Doroteo para hacerse con la posición de poder.

"Por favor... rífate, te quiero a ti de Capataz... Lis y tú tienen que hacer el esfuerzo más grande que han hecho en su vida", le compartió Sergio a Teo con el fin de motivar al influencer a que impida, a toda costa, que Eleazar Gómez consiga el codiciado puesto; "como no está Kike, no está 'El Patrón' y no estoy yo... ya jura que es ya Capataz", exclamó Mayer Mori.

Cabe recordar que, al igual que la semana pasada, el público será el encargado de elegir a los dos granjeros que se disputarán la posición y las opciones son Lis Vega, César Doroteo, La Bea, Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

