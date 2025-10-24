inklusion logo Sitio accesible
¡'El Patrón’ se decepciona de Eleazar y advierte que prepara una sorpresa! Revive lo mejor de La Granja VIP

Mientras Eleazar asegura que le han volteado la cara, ‘El Patrón’ confiesa sentir decepción por Eleazar y lanza una advertencia. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

