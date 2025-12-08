¡Las reacciones a la salida de Fabiola Campomanes y el nuevo Capataz! Revive lo mejor de La Granja VIP
Todo lo que pasó en la novena Gala de La Granja VIP: la salida de Fabiola Campomanes, el nuevo Capataz, las reacciones de los granjeros y mucho más. Revive lo mejor de La Granja VIP del 7 de diciembre 2025.
