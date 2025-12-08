inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Las reacciones a la salida de Fabiola Campomanes y el nuevo Capataz! Revive lo mejor de La Granja VIP

Todo lo que pasó en la novena Gala de La Granja VIP: la salida de Fabiola Campomanes, el nuevo Capataz, las reacciones de los granjeros y más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Todo lo que pasó en la novena Gala de La Granja VIP: la salida de Fabiola Campomanes, el nuevo Capataz, las reacciones de los granjeros y mucho más. Revive lo mejor de La Granja VIP del 7 de diciembre 2025.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×