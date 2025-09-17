inklusion logo Sitio accesible
¡Prepárate para el equinoccio de otoño! Con este sencillo ritual, podrás desprenderte de todo lo que no te hace bien

José Luis Álvarez, el coach de vida, nos comparte un ritual fundamental para iniciar con la mejor vibra el equinoccio de otoño, una época para desprendernos de lo que no necesitamos. ¡Toma nota y comparte con tus seres queridos!

