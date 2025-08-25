inklusion logo Sitio accesible
¿Cuáles son las consecuencias de fomentar la competitividad entre hermanos?: En VLA, el especialista Walberto Tenorio responde

En entrevista con Luz Elena González y Patricio Borghetti resuelven sus dudas sobre las relaciones entre hermanos, de la mano de Walberto Tenorio, psicólogo y especialista en salud emocional.

En el estudio de Venga La Alegría, Walberto Tenorio, psicólogo y especialista en salud emocional, responde a Luz Elena González y Patricio Borghetti las consecuencias sobre las comparaciones entre hermanos desde una edad temprana.

