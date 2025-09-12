¿Y la música? Rodrigo Fernández, quien creía ser hijo de Vicente Fernández, reaparece ante los medios
TV Azteca
Rodrigo Fernández, quien hace veinte años dijo ser hijo de Vicente Fernández, apareció en los medios para compartir sus experiencias sobre lo que vivió con los Fernández y reveló el sabor de boca que le dejó el mundo de la música. ¿Ahora a qué se dedica? Aquí los detalles.
