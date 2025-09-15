¡Este fue el romántico gesto de Alejandro Sanz con Candela Márquez!

Durante su primer concierto en el Auditorio Nacional y ante más de 10 mil personas, Alejandro Sanz derrochó talento y mucho amor, pues tuvo un gesto romántico sin igual con Candela Márquez, quien todo el tiempo estuvo muy metida en el concierto. Por si quedara duda del buen momento que pasa la feliz pareja, Luis Felipe Tovar compartió que ha sido testigo del gran amor que se profesa la pareja.