Mallezaa dejó helada a Kim Shantal con las pistas del premio final de La Granja VIP: ¿qué le contó?

Mallezaa, nuestra carismática host digital que día a día te trae las mejores exclusivas y videos en vivo con las celebridades confirmadas para La Granja VIP, adelantó que el premio final del reality sí es muy jugoso, lo que emocionó más aún a la influencer Kim Shantal: ¡ahora sí se motivó aunque le tiene fobia a las aves!

¿Qué pistas del premio final de La Granja VIP soltó Mallezaa?

En una amena charla con Kim Shantal, nuestra última granjera confirmada para esta divertida aventura campestre de TV Azteca, Mallezaa dejó a más de una persona con la boca abierta cuando nos adelantó que ponerse las botas, el overol y recoger estiércol son sacrificios que serán muy bien recompensados.

Todo surgió cuando Kim Shantal, en uno de sus momentos de sinceridad más divertidos, aceptó que aunque la idea no le agrada está dispuesta a soportar el frío, las incomodidades y hasta las posibles visitas al gallinero sólo por un motivo: disfrutar de la recompensa final de La Granja VIP en su casa.

“Yo estoy en el pensar de que esto no es para siempre, son algunos meses, al rato voy a estar en mi casa gozando del premio que no sé de cuánto es, pero espero que esté jugoso”, expresó Kim bastante esperanzada.

Mallezaa no se quedó callada y le adelantó que, en efecto, hay un premio final bastante atractivo para la celebridad que supere las 10 semanas de trabajo duro, retos extremos e intrigas que seguramente surgirán entre todos los 16 granjeros participantes... ¡será difícil, pero la recompensa es de varios ceros y esto hará que las botas pesen menos!

“Sí está jugoso... hermanita, estamos hablando de varios (ceros): ¡motívate, motívate!”, le dijo Mallezaa a Kim Shantal bastante emocionada.

¡Qué tal! Nada está escrito, pero en redes sociales el debate está a full sobre quién podría irse a su casa con un premio nada despreciable: ¿tú de que “Team” eres hasta ahora, Alfredo Adame, Jawy Méndez o Kim Shantal? ¡Se vale opinar!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP ya comenzó a calentar motores para que su estreno se convierta en todo un acontecimiento para la TV mexicana: ¡no te pierdas el arranque de este divertido reality show extremo el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO, Adal Ramones está a la cabeza del equipo de conductores y será simplemente épico!