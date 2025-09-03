inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría
¡Teme por su seguridad! Romina Mircoli, hija de Dulce, obtuvo una orden de protección y le pide a Lis Vega que le devuelva un vestido de su mamá

Luego de la muerte de Dulce, su hija Romina Mircoli, ha sido víctima de amenazas y violencia digital por lo que obtuvo una orden de protección. Además, le pide a Lis Vega que le devuelva un vestido de Dulce.

