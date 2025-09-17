¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP!

Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP. Con una trayectoria interesante en el mundo del espectáculo, aseguró que no le teme a la polémica y que está lista para dejarlo todo en el reality.

Además, reveló cuál será su mayor fortaleza dentro de La Granja VIP y sentenció que llega con un ‘ejército de mariposas’ para enfrentar todo tipo de críticas. Después de revelar su particular interés en ocuparse de la cocina, contó que no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor en La Granja VIP. ¿Será?