Exatlón México: Ana Lago rompió el silencio y habló sobre su vida después del divorcio

Conocida por su fuerza en los circuitos y su entrega en la competencia, Ana Lago, una de las figuras más queridas de Exatlón México, se encuentra en una etapa de transformación personal. Hace varios meses, la atleta confirmó su divorcio, pero hasta hace poco comenzó a compartir públicamente cómo está reconstruyendo su bienestar físico y emocional tras el fin de su matrimonio.

¿Qué dijo Ana Lago sobre su divorcio?

Luego de varios rumores, fue la propia Ana quien confirmó su separación en noviembre de 2024. En sus redes sociales, explicó que tomó la decisión después de un proceso de introspección. En su momento no dio más detalles al respecto, pues el suceso era reciente y requería tiempo para procesar. En recientes días, afirmó que, tras salir de un lugar donde no se sentía ella misma, comenzó a ir a terapia, cambió su rutina y priorizó su bienestar.

En una dinámica de preguntas con sus seguidores realizada hace poco, respondió con sinceridad a los constantes mensajes sobre su apariencia y su nueva etapa. Admitió que se ha enfocado en el amor propio, en hacer lo que disfruta sin miedo al qué dirán, y en buscar mantenerse en espacios que le brinden paz. Su cambio, explicó, no vino de algo externo, sino de priorizar su salud mental y emocional.

Ana Lago en Instagram

¿Por qué se separó Ana Lago?

La exgimnasta ha sido discreta respecto a las causas del divorcio. Algunas versiones periodísticas apuntaron a que los problemas en la pareja surgieron durante el regreso de ella a Exatlón México. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Sobre la ruptura, Ana se ha limitado a expresar que comprendió que “ahí no era”.

El matrimonio, que fue transmitido por televisión en 2022, duró dos años. Se conocieron en la Universidad Regiomontana y su historia había sido seguida por miles de fans. Hoy, Ana asegura sentirse tranquila y enfocada en su proceso de reconstrucción personal.

Ana Lago en Instagram

¿Por qué Ana Lago es una de las atletas más queridas de Exatlón México?

Ana Lago es una de las atletas fundadoras de Exatlón México, pues debutó en la primera temporada con el Equipo Rojo. Rápidamente, se convirtió en una de las competidoras más emblemáticas de los circuitos. Su trayectoria en el reality show se caracteriza por su garra y determinación, lo que la consolidó como una de las atletas favoritas. Aunque no fue campeona, llegó a la final y su desempeño dejó huella. Posteriormente, participó en otras ediciones, lo que la mantiene como una de las favoritas del público.

Apodada “Ave Fénix”, Ana ha demostrado que sabe levantarse de cualquier caída, tanto en los circuitos como en la vida. Hoy, más fuerte que nunca, continúa inspirando a quienes la siguen.