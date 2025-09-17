Así le fue a Sandra Itzel en MasterChef Celebrity antes de La Granja VIP: ¡de la cocina al establo!

Sandra Itzel hizo fue confirmada en Venga la Alegría como la cuarta celebridad en unirse a La Granja VIP , el alucinante reto de TV Azteca que pondrá a prueba sus habilidades en la agricultura y la ganadería: ¿pero sabías que antes de eso la actriz y cantante se puso el mandil en MasterChef Celebrity México? ¡Revive su paso por el reality de cocina!

¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, quien anticipó no temerle a la polémica. ¿Encontrará el amor en el reality?

¿Cómo le fue a Sandra Itzel en MasterChef Celebrity México 2024?

Sandra Itzel se integró a la edición 2024 de MasterChef Celebrity México, y aunque en aquel momento nuestra recién confirmada granjera estaba atravesando por una situación complicada en el plano personal, siempre vio la competencia como una forma de renovarse como mujer.

Si bien Sandra Itzel se convirtió en la sexta eliminada del reality debido a que sus platillos no lograron cumplir con las exigencias de los jueces que fueron poniéndose cada vez más difíciles, la cantante y actriz le dejó un importante lección a sus compañeros al presentarse con una actitud tranquila y relajada a cada momento.

Con platillos como un sabroso strudel de pera y su “ola del mar”, Sandra Itzel buscó demostrarle a sus compañeros de MasterChef Celebrity México y al público la enorme importancia que tuvo su abuelita Reina en su vida, pues de acuerdo con la celebridad fue ella quien le inculcó valores como el amor por la cocina y la unión familiar.

Otro aspecto del paso de Sandra Itzel por MasterChef Celebrity México 2024 fue el hecho de que fue compañera de Jawy Méndez : ¡los tres compartieron esta aventura culinaria y ahora se van a poner el overol para trabajar en La Granja VIP!

Rey Grupero, otro cocinero de MasterChef que causó furor el año pasado, también se unió al proyecto campestre de La Granja VIP pero como crítico... ¡qué tal, las sorpresas nunca terminan en los sets de TV Azteca!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Con toda la experiencia que le dio MasterChef Celebrity México en aspectos como el trabajo a presión y la atención al detalle, es de esperarse que Sandra Itzel sea una competidora de cuidado en La Granja VIP , el reality show de éxito mundial que promete estar en boca de todos.

¡No te pierdas el estreno de esta increíble apuesta de TV Azteca el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO! El cacareo en el gallinero ya está listo, y sólo falta que te nos unas.