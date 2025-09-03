inklusion logo Sitio accesible
Después de Survivor... ¿qué sigue? Sergio Torres deja atrás ‘la melena’ y nos cuenta sus planes tras coronarse en Survivor México

Sergio Torres, nos trajo el collar sagrado de Survivor México y nos platicó de sus planes a futuro tras coronarse en el reality. Además, recordó grandes momentos en Survivor.

Venga La Alegría
TV Azteca

