Sin filtro: Maribel Guardia se defiende de Imelda Tuñón y revela distanciamiento con su nieto

Durante esta emisión, se retomaron las declaraciones de Maribel Guardia, quien se defendió de los señalamientos de Imelda Tuñón. La actriz dejó claro que no dudaría en mantener a su nieto si fuera necesario y expresó su dolor al revelar que actualmente el menor no quiere verla. Por su parte, Marco Chacón reveló que antes del fallecimiento de Julián Figueroa, Imelda ya había iniciado los trámites de divorcio y que la pareja llevaba aproximadamente un año separada.