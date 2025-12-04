¡Flor Rubio y Sergio Sepúlveda estallan en el Sin Palabras! ¿Será la última polémica del año?
Las emociones hicieron lo suyo y, en una acalorada discusión, Sergio Sepúlveda advirtió a Flor Rubio: ¡No te soporto! Revive el Sin Palabras completo.
Antes de comenzar el Sin Palabras, Mauricio Barcelata recordó al honorable juez el castigo pendiente de Luz Elena. ¿Cómo pagará la conductora? ¿Será que la maldición que persigue a Ricardo Casares termina este año? Ya entrados en el juego, las emociones hicieron lo suyo y, en una acalorada discusión, Sergio Sepúlveda advirtió a Flor Rubio: ¡No te soporto! Aquí las imágenes.
