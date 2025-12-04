De Lele Pons a Karely Ruiz: los FAMOSOS que se convirtieron en PADRES este 2025

A medida que el año se acerca a su fin, las reflexiones sobre todo lo vivido en los últimos doce meses comienzan a hacerse presentes, especialmente, entre aquellos que incursionaron en etapas completamente nuevas. Un claro ejemplo son quienes se convirtieron en padres primerizos. A continuación, un breve recuento sobre los famosos que incursionaron en el mundo de la paternidad este 2025.

Lele Pons y Guaynaa

Lele Pons y Guaynaa se llevan el título de los padres del año. El embarazo de la influencer fue uno de los más mediáticos en la industria. Tan solo el babyshower estuvo repleto de celebridades de talla internacional, como Chayanne, Anitta, Belinda, los Montaner y Sebastián Yatra, por mencionar algunos. La pareja dio la bienvenida a la pequeña Eloisa el pasado 26 de junio.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem

El viaje de Ana Brenda Contreras hacia la maternidad se vio marcado por algunos momentos complicados, pero la actriz nunca perdió la fe. En mayo del presente año, Ana recibió a la pequeña Aria con toda la gratitud del mundo, en compañía de su pareja, Zacarías Melhem. Ambos se convirtieron en padres primerizos. Desde entonces, cada que tienen la oportunidad, comparten postales con su bebé.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Tras poco más de seis años de relación, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray dieron la bienvenida a Ferrán, su primer hijo juntos, el pasado mes de abril. Si bien este es el segundo hijo del locutor, para Rivera representa su incursión en la maternidad. La primera hija de Videgaray es Andrea, fruto de su relación anterior con la productora Mónica Abin, quien falleció en 2017.

Karely Ruiz y Johnny Echeverría

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores cuando dio a conocer que estaba a la espera de su primer hijo. La famosa influencer recibió a su hija, Madisson, el 2 de febrero de 2025, en compañía de su pareja, Johnny Echeverría, quien se desempeña en la industria de la música como DJ.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares

Si bien la modelo mexicana y el empresario ya eran padres, este año, la pareja dio la bienvenida a su tercer hijo juntos, el pequeño Santiago que nació el pasado 20 de mayo. Sus otros dos hijos son Ximena, de tres años, y Juan Carlos, de dos.

Paola Zurita y Alejandro Serralde

La famosa influencer, hermana de Juanpa Zurita, y su esposo, Alejandro Serralde, le dieron la bienvenida a su primera hija juntos el 22 de mayo del presente año. La pequeña fue nombrada Renée Serralde Martínez-Zurita y nació pesando casi tres kilos.

En el plano internacional, también hubo algunas celebridades que incursionaron en el mundo de la paternidad este 2025. Entre ellas se encuentran Olivia Culpo, Henry Cavill, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, Penn Badgley, y Saoirse Ronan, por mencionar algunos.