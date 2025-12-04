¿Qué le pasó a Sergio Mori? Este es su estado de salud tras sufrir LESIÓN en La Granja VIP

Este 4 de diciembre Sergio Mayer Mori inició el día con el pie izquierdo, literalmente. Justo cuando se acercaba para ayudar a Eleazar Gómez y Alfredo Adame con las vacas, una de ellas lo pisó con dos patas y le provocó una lesión que ya fue atendida. Aunque el músico se encuentra bien de salud, tuvo que reposar un rato para evitar cualquier complicación.

Sergio Mayer Mori, lesionado luego de que la vaca "Canela" lo pisó

Adame y Eleazar habían sacado a pasear a las dos vacas de La Granja VIP por unos minutos y, cuando Sergio caminó cerca de una de ellas, ésta lo pisó. La vaca "Canela" se caracteriza por tener un temperamento más "rebelde" y suele darle un poquito más de lata a los granjeros; el accidente ocurrió cuando la vaca iba a comenzar a correr por la granja.

Sergio Mayer Mori se retiró caminando y se quejó del dolor, por lo que fue a buscar atención médica. Afortunadamente, la lesión no fue de gravedad y le permitieron incorporarse a sus tareas poco después; le aplicaron medicamento en crema y le pidieron que reposara unos minutos.