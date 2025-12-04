‘El Muro’ hace RADICAL propuesta sobre la comida para la siguiente semana: “Cada quien que se rasque con sus uñas”

Las últimas semanas de La Granja VIP han provocado mucha especulación entre las celebridades, pues esperan cambios al interior del reality show y como puede que no ocurran, algunos de ellos han comenzado a propiciarlos y prueba de ello es la radical propuesta que hicieron Alfredo Adame y Eleazar Gómez a implementar la siguiente semana.

"Cada quien se hace de comer": La medida que Eleazar implementará si es Capataz

Durante el desayuno de este día, Eleazar Gómez le compartió a algunos de sus compañeros que implementará una severa medida en la penúltima semana de La Granja VIP si logra convertirse en Capataz: que cada quien se haga de comer.

El peón alegó que Fabiola Campomanes se merece un descanso luego de haber tenido un excelente desempeño en la cocina y afirmó que no permitirá que la labor se realice en parejas.

Mientras que Alfredo Adame aprovechó la situación para coincidir con la propuesta de su aliado al exclamar que sería bueno que "cada quien que se rasque con sus propias uñas la próxima semana", Gómez enfatizó en su propuesta pese a que no haya un Capataz.

Luego de que Fabiola le preguntara si de verdad creía en esa posibilidad, Eleazar señaló que la recta final sería un momento ideal para que no hubiera una figura de autoridad, pero La Bea no estuvo de acuerdo con la idea del peón, ya que el nuevo Capataz tendría su pase asegurado a la final del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Fabiola Campomanes, Kim Shantal o Alfredo Adame del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

