Alicia Villarreal aclara porque se encuentra distanciada de su hija Melenie Carmona

Melenie Carmona es la hija de Alicia Villarreal, quien se ha logrado destacar en las redes sociales al subir contenido de moda y estilo de vida, logrando reunir a miles de seguidores que ven cada contenido que sube a su cuenta.

Recientemente se ha difundido la noticia del distanciamiento de ambas, generando mucha controversia al respecto. Ante los hechos, la cantante mexicana ha dado su versión de la historia, aclarando todos los rumores que se han creado.

¿Qué comentó Melenie Carmona?

No olvidemos que Melenie Carmona, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, habló abiertamente sobre el distanciamiento con su mamá, revelando que ella no está de acuerdo con la relación de la cantante con Cibad Hernández.

También reveló la joven que el divorcio entre su madre y Cruz Martínez, fue un proceso difícil para ella y la familia, pero siempre estuvo con Alicia para apoyarla en el momento que estaban viviendo.

Ante las fuertes declaraciones de su hija, Alicia Villarreal, en su cuenta de Instagram, en sus historias, dejó plasmada una imagen, donde se hace una reflexión sobre el horóscopo de Virgo, dejando en claro cómo se siente en estos momentos.

En la imagen menciona que ella no sabe fingir, por lo tanto no muestra su afecto si no quiere, y que los detalles hacia los demás solamente le nacen cuando ella lo quiere. No fue la única indirecta que dejó al respecto. Unas horas después subió otra foto que igualmente deja una reflexión sobre el mismo signo zodiacal, donde resalta que ella puede sentir la hipocresía y a la gente falsa de su alrededor.

¿Cuántos años duraron Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

No olvidemos que, en el tema sentimental, Alicia Villarreal se encuentra atravesando un momento difícil. Aunque estuvo casada con el productor Cruz Martínez por 22 años, recientemente fue denunciado por la artista por violencia familiar, siendo una disputa legal que ha generado mucho ruido.

Por eso, ante su nueva relación, su hija Melenie Carmona en el “En Vivo” le solicitó que fuera prudente al respecto, dejando en claro que quiere que su madre se cuide al respecto, causando una fuerte disputa entre ellas.