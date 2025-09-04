inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Por emparejar los cartones del Sin Palabras! Los del Pueblo y los Favoritos lo dieron todo, pero... ¿quién logró acumular una victoria?

Los Favoritos hicieron todo por mantener la ventaja en el marcador semanal, pero los del Pueblo saben de qué están hechos. ¿Se emparejó la balanza del Sin Palabras?

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Los Favoritos hicieron todo por mantener la ventaja en el marcador semanal, pero los del Pueblo saben de qué están hechos. ¿Se emparejó la balanza del Sin Palabras? ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×