"¡No es justo!”, Flor Rubio y el Pueblo cumplen con la caminata de la vergüenza en el Sin Palabras!
¡Entre abucheos y más! Además de sufrir la caminata de la vergüenza, el Pueblo se enfrentó al Favorito y a un público difícil. ¡Revive el Sin Palabras completo!
Luego de que el Pueblo cumpliera cabalmente con su Castigo para Perdedores haciendo la caminata de la vergüenza, se disputó el primer capítulo semanal del Sin Palabras. ¿Será que las porras para el Favorito tuvieron efecto? ¡Revive todas las emociones del juego completo!