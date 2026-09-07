“Que cuenten las gallinas": Manelyk lanza FUERTE indirecta a Niurka en La Granja VIP Segunda Temporada (VIDEO)

Ni el brindis de los Granjeros para festejar el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada fue suficiente para que Manelyk y Niurka dejaran atrás sus diferencias. Al menos esto fue lo que la llamada “reina de los realities” demostró al burlarse de la supuesta brujería que la cubana practica y sugerir que mejor contaran a las gallinas, para que así no pudiera usar ninguna para sus rituales.