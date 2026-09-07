Exclusiva: así se vivieron los primeros conciertos de Carín León en La Esfera de Las Vegas

¡Carín León hace historia en Las Vegas! El oriundo de Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer artista mexicano y latino en presentarse en La Esfera con un total de siete presentaciones. Los primeros tres shows se llevaron a cabo este fin de semana y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Entre los invitados sorpresa estuvieron figuras como The Warning, Jorge Medina, Cody Johnson, Intocable y Kany García. Aquí los detalles.