¿Tabata o Kristal? ¡La polémica no faltó en el Sin Palabras!

¡Ojo a la polémica entre Tabata y Kristal! En el segundo episodio de la semana del Sin Palabras, el Favorito hizo todo ampliar su ventaja sobre el Pueblo, quienes debían hacer su mejor esfuerzo por conseguir una victoria que les diera la paridad en el marcador. ¿Quién logró su cometido? ¡Revive el juego completo del 3 de noviembre 2026!