¡Heliud explota y crecen los conflictos entre los Rojos del Exatlón!

Leo se quedó triste tras la salida de Alejandro y se confesó ‘cansado’ de la actitud de los celestes, quienes ganaron una importante ventaja que provocó peligrosas fisuras entre los escarlatas; sin embargo, los conflictos no determinaron su actuación y mandaron a sus rivales a la Barraca. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 2 de noviembre 2026!