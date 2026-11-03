¡Heliud explota y crecen los conflictos entre los Rojos del Exatlón!
Leo revela sus incomodidades con los celestes y los conflictos crecen entre los escarlatas. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 2 de noviembre 2026!
Leo se quedó triste tras la salida de Alejandro y se confesó ‘cansado’ de la actitud de los celestes, quienes ganaron una importante ventaja que provocó peligrosas fisuras entre los escarlatas; sin embargo, los conflictos no determinaron su actuación y mandaron a sus rivales a la Barraca. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 2 de noviembre 2026!