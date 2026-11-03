¡Exclusiva! El novio de Alicia Villarreal presume su nueva faceta junto a Anita Show
Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal, reveló que emprenderá una nueva faceta en su carrera al lado de Anita Show. ¿Ya le dieron el visto bueno?
Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, celebra que la cantante disfrute la maternidad de su hija Melenie a quien hace unos días le organizó un baby shower, donde se habría revelado que tendrá una niña que llamaría Loreta. Por otro lado, Cibad Hernández reveló la nueva faceta que emprenderá con la comediante Anita Show. ¿Alicia Villarreal ya le dio el visto bueno en esta etapa?