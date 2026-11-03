Venga La Alegría | Programa 3 de noviembre 2026 Parte 1 | Pablo Montero contó todo de Ivonne, Bebeshita y Natalia tras salir de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de noviembre 2026, parte 1: La llegada de Karol G a México, César Bono revela qué descubrieron los médicos en su operación, Alex Lora reacciona al estado de salud mental de Aleks Sytntek, Arturo Carmona explica por qué no fue al baby shower de su hija Melenie; la caída de la avioneta en Pachuca, el avión privado que se estrelló en Florida, el nombramiento de una periodista mexicana en El Vaticano y la confirmación de la muerte del mexicano desaparecido tras el accidente ferroviario en España, todo explicado Con Peras y Manzanas.

También, la sexóloga explicó el sentimiento de culpa por no querer tener sexo, todo sobre el extintor acústico Vortex Tech, lo que debes saber de San Martín de Porres, la receta de tacos de coliflor, Diego Klein hizo frente a los rumores sobre Paulina Goto y José Elías Moreno habló del caso de Pablo Lyle. Además, un efectivo tratamiento para tonificar el rostro, jugamos ¿Qué es Eso? y Pablo Montero aclaró todo sobre la Bebeshita, Natalia, Kunno y más, tras su salida de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!